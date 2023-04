Cattaneo gela i gufi: "Noi troviamo sempre la quadra. La sinistra..."

19 aprile 2023 a

Sensibilità diverse sul tema dell'immigrazione ma c'è unità nella maggioranza. Alessandro Cattaneo di Forza Italia nel costo della puntata di mercoledì 19 aprile di Coffee Break commenta gli emendamento da parte della Lega al decreto Cutro e la polemica sul sinistro Francesco Lollobrigida. Il Carroccio sull'immigrazione "ha una sensibilità sua, prerogative e priorità che vuole marcare e quindi presenta questi emendamenti. Non ci vedo in fondo nulla di male", spiega l'azzurro che ricorda: "Noi come Forza Italia lo avevamo fatto sul tema del superbonus e su altri temi che noi riteniamo prioritari. La differenza è che il centrodestra, rispetto al centrosinistra che spesso salta per aria, alla fine la quadra la troviamo sempre", spiega Cattaneo.

Sulla polemica partite per le frasi di Lollobrigida su migranti e lavoro, Cattaneo non condivide il lessico usato dal ministro di FdI ma respinge le tesi strumentali della sinistra. "Sostituzione etnica? È una espressione che ho sentito anche in campagna elettorale più volte, è stata ripetuta nei comizi e allora non ci siamo scandalizzati", ricorda il parlamentare di FI. "È vero che dirla in un comizio di campagna elettorale è diverso che sentirla da un ministro della Repubblica in carica - ammette Cattaneo - è gergo, un modo di dire in cui non mi riconosco è che non utilizzerei ma Lollobrigida ha chiarito il suo pensiero. Non vedo neanche tutto questo polverone - conclude - Non mi scandalizzo ma senza imbarazzo dico che sono parole che io non direi".