Sondaggi, scoppia la bolla Schlein. Pregliasco: giù Pd e sinistra. Boom Lega-FI

Il terremoto nel Terzo polo, l'azione del governo di Giorgia Meloni, la salute di Silvio Berlusconi, i primi passi del Pd di Elly Schlein. Non mancano gli spunti politici nelle ultime settimane. A fotografare le dinamiche del consenso come di consueto è la Supermedia dei sondaggi YouTrend. Lorenzo Pregliasco, direttore dell'istituto, è intervenuto venerdì 14 aprile a Omnibus su La7 commentando la rivelazione che integra i più recenti sondaggi dei principali istituti.

Nelle ultime due settimane, spiega, "c'è un calo delle due principali forze". FdI Perde mezzo punto e passa al 286 per cento. Il Pd, che aveva toccato il 20 nelle precedente rilevazione, scende di tre decimali: 19,7. "È la prima volta da quando Elly Schlein è diventata leader del Partito Democratico - commenta Pregliasco - Ci sono i segnali di un assestamento dopo la crescita seguita alle primarie". Il sondaggista segnala poi la "buona salute" di Lega (9 per cento) e Forza Italia (7,3), entrambi in forte crescita. Sul partito di Silvio Berlusconi influiscono anche le "vicende del suo leader", spiega Pregliasco anche se solo i sondaggi più recenti hanno tenuto conto di questo fattore.

Per le coalizioni, di nota un "calo del centrosinistra perché al dato del P si accompagna anche la flessione di verdi e sinistra", commenta il sondaggista. Poi c'è l'incognita Terzo polo. La rilevazione precedente alla deflagrazione di ieri fa registrare un dato del 7,3 per cento: "Azione e Italia viva le consideriamo ancora insieme, ma forse andranno divise nelle prossime rivelazioni". Il Movimento 5 stelle (15,8 per cento) cresce di due decimali.