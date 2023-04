Migranti, Meloni ad Addis Abeba rilancia il Piano Mattei: “Progetto per l'Africa e per arginare gli sbarchi”

14 aprile 2023 a

a

a

Il ‘Piano Mattei’ per l’Africa, l’ambizioso progetto con cui il governo punta a trasformare l’Italia in un hub energetico e a rilanciare la cooperazione tra il Belpaese e il continente africano, ha una deadline. Sarà il summit intergovernativo Italia-Africa in programma a ottobre «l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei, sul quale stiamo collaborando con i paesi africani», ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Addis Abeba, a margine della sua missione istituzionale in Etiopia. Nella città dove sorge il ‘Monumento al Meyazia 27’ che celebra la liberazione dell’Etiopia dall’occupazione italiana, la premier arriva con l’obiettivo di rinsaldare le relazioni con un Paese che l’Italia ritiene «cruciale» per la stabilità dell’intera regione del Corno d’Africa, soprattutto per quanto riguarda la gestione del fenomeno migratorio e il contrasto al traffico di esseri umani. L’Etiopia, dove attualmente si contano 823 mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati, è infatti tra i Paesi che hanno beneficiato del decreto flussi 2022 e rappresenta un crocevia per i flussi che attraversano le frontiere orientali dell’Africa verso il Sudan fino alla Libia.

Soumahoro ora difende i migranti e accusa Meloni: “Violati i diritti dei minori”

Meloni - primo capo di un governo occidentale a fare tappa in Etiopia da quando sono cessate le ostilità in Tigrè - viene accolta in aeroporto dal primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali: è la terza volta che i due leader si vedono, da quando Meloni è approdata a Palazzo Chigi. Nelle dichiarazioni alla stampa la premier ha ricordato «l’ottima amicizia» con il premier d’Etiopia e ha rilanciato le ambizioni italiane nel continente: «C’è un protagonismo italiano in Africa, complessivamente, e nel Corno d’Africa, che per noi è cruciale e sensibile per diverse materie», ha scandito la leader di Fratelli d’Italia, ricordando che «l’Etiopia è uno snodo di molte cose. È un Paese la cui stabilità per la regione del Corno d’Africa è fondamentale. È un Paese con il quale l’Italia vanta storiche relazioni importanti, che io intendo rafforzare». Il supporto italiano all’Etiopia, ha assicurato la premier, si farà sentire con investimenti in vari settori a partire dalle infrastrutture. Ma anche con un sostegno di tipo finanziario: «Ce ne stiamo occupando, come stiamo facendo, in una situazione molto diversa, con la Tunisia», ha inoltre sottolineato Meloni ribadendo l’impegno italiano per lo «sblocco dei finanziamenti» destinati al Paese nordafricano.

Navi, espulsioni e centri: ecco le nuove misure. Gli emendamenti al dl Cutro

Per Meloni è ora in programma un trilaterale con primo ministro etiope e presidente somalo e una visita all’Istituto italiano di cultura Galileo Galilei, la più grande scuola italiana all’estero con circa 900 iscritti. E il tema dei migranti resta centrale sia sul piano interno che sullo scenario internazionale. Al Senato, in Commissione Affari Costituzionali, la maggioranza ha presentato un subemendamento al decreto Cutro per cancellare la protezione speciale, venendo così incontro alle richieste della Lega. «La maggioranza di centrodestra è coesa nel raggiungere l’obiettivo di cancellare la cosiddetta protezione speciale, uniformando la disciplina al resto d’Europa», fanno sapere fonti del partito di Meloni. «Scopo dell’emendamento depositato al dl Cutro - spiegano le stesse fonti di Fdi all’Andkronos - è infatti quello di restringere le maglie del permesso temporaneo il cui utilizzo per varie ragioni si è allargato a dismisura, creando una salvaguardia indiscriminata degli irregolari». E mentre a L’Aquila il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi concorda con la Cei affermando che «non esiste un allarme» migranti e che lo stato di emergenza dichiarato dal governo è solo uno strumento tecnico, dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Volker Turk arriva un appello all’Italia affinché abbandoni le misure che limitano i salvataggi in mare.