“Il governo viola i diritti dei minori”. La sparata di Soumahoro sui migranti

«Nel centro per i rimpatri di Roma sono trattenuti anche dei minori. Questo non è consentito dalla legge. Il governo sta violando il diritto dei minori». Sui migranti va registrato l’intervento del deputato Aboubakar Soumahoro, che stamattina ha fatto una visita ispettiva al centro permanente per il rimpatrio a Roma a Ponte Galeria. «Sono ritornato nel centro per verificare se le segnalazioni presentate in un’interrogazione parlamentare, depositata a seguito della mia visita dello scorso 20 marzo, avessero prodotto qualche effetto. Avevo infatti trovato delle persone con problemi psichici e di autolesionismo, oltre ad alcune donne in evidente stato confusionale. Non ho però constatato la presenza di minori in quella circostanza, pur avendo visitato tutte le strutture» le parole dell’onorevole, ora appartenente al Gruppo Misto. Ma durante la visita odierna, continua Soumahoro, «in particolare un ragazzo, parlando in francese, mi ha riferito di essere un minorenne e di essere in sciopero della fame da alcuni giorni; la stessa cosa mi ha riferito un altro. Credo ci sia anche un altro minore, quindi tre in tutto. Ho chiesto al rappresentante della Prefettura, alle forze dell’ordine e al direttore del centro di verificare quanto mi stavano raccontando questi ragazzi. Dopo una serie di verifiche è arrivata una comunicazione del Tribunale dei minori che spiegava che uno di loro in quanto minore era stato affidato al sindaco di Roma, Gualtieri, facente funzione di tutore».

«Due dei minori - ha evidenziato Soumahoro - usciranno dalla comunità e saranno ospitati in una struttura apposita per minori non accompagnati. Ma uno di loro era in sciopero della fame ed aveva perso circa 5 kg. Il terzo che non parla né francese né italiano verrà ascoltato lunedì prossimo con un mediatore linguistico. Una situazione comunque gravissima violazione della legge che prevede all’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 che il minore straniero non accompagnato non può essere trattenuto presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri. Alcuni di questi minori erano lì da oltre 20 giorni. Questi sono luoghi di non diritto che devono imperativamente essere chiusi». Parole sui migranti che sembrano stridere con quanto ha contestato la Procura di Latina alla compagna nella gestione delle cooperative.