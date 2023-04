Agorà, Casini e la premonizione su Schlein: “Abolizione correnti? Cosa le succederà”

11 aprile 2023 a

Un avvertimento da chi di leader della politica ne ha visti tanti. Nel corso della puntata dell’11 aprile di Agorà, il programma televisivo mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti, è ospite Pierferdinando Casini. L’ex presidente della Camera, eletto in Parlamento con un seggio della sinistra, si è avventurato in una profezia su Elly Schlein e sul nuovo corso del Partito Democratico: “Stimo Schlein, è una una donna in gamba, e le auguro ogni bene. Ma quanto all’abolizione delle correnti, ricordo che non c’è stato segretario della Democrazia Cristiana che non abbia messo al primo punto della sua agenda l’abolizione delle correnti... E ai segretari della Dc non è andata benissimo. Mi auguro vada meglio a lei. Schlein ha vinto facendo appello alle forze più dinamiche della sinistra. Però, prima o poi, anche lei si dovrà porre il problema di convincere una parte di elettori, che magari sono quelli che non incontra in piazza alle manifestazioni, ma che poi sono determinanti per far vincere una coalizione”.

“Vuole far fuori i riformisti”. Ultima frattura nel Pd, bordata a Schlein

Casini è stato anche ospite a Tg1 Mattina, su Rai1, ed ha analizzato il destino di Forza Italia alla luce delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: “Io non leggo politicamente questo momento, ma umanamente. L’umanità viene prima della politica. La prima cosa è un abbraccio a Berlusconi sia da parte di chi lo ha sostenuto che di chi lo ha contrastato. E questo c’è stato. Di fatto, il tema Forza Italia è già passato, l’Opa su FI, silenziosa, amichevole e direi affettuosa l’ha già fatta Giorgia Meloni. Meloni ha già risolto il problema”.