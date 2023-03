Schlein, 168 intellettuali chi sono: l'appello per dare una mano al Pd

26 marzo 2023 a

Ad un mese esatto dalla vittoria nelle primarie che le hanno consegnato le chiavi del Partito Democratico, non si arresta l'ondata di entusiasmo attorno alla segretaria dem Elly Schlein. A dichiararle pieno sostegno, oggi, è stato un nutrito gruppo di intellettuali, 168 per la precisione, che dalle colonne del quotidiano 'Il Mattino di Napoli' ha pubblicato un appello alla sinistra affinchè ritrovi piena coesione attorno alla figura di Schlein. L'intento è chiaro sin dal titolo della lettera aperta: "Una speranza e un'opportunità per la sinistra. Vogliamo dare una mano".

Tra i tanti a sottoscrivere l'appello ci sono scrittori, docenti, esponenti della società civile e sindacale di sinistra. Il documento, che chiama a raccolta la sinistra attorno alla neo segretaria del Partito democratico, è rivolto a quanti "sentono la necessità di una grande forza della sinistra democratica, progressista, femminista ed ecologista, ma che in questi anni l'hanno persa di vista nelle titubanze e nelle debolezze che hanno sfigurato il mondo del lavoro, i luoghi della formazione, gli stessi assetti istituzionali. Mostrando, tra le altre cose, un'ingiustificata indulgenza nei confronti del devastante progetto del regionalismo differenziato che rischia di lacerare per sempre il tessuto civile e sociale del Paese". Quindi si legge che "il successo di Schlein è stata una ventata d'aria nuova che ha restituito alla sinistra una speranza e un'opportunità che sembravano essere state cancellate dalle divisioni, dagli errori e dagli appannamenti ideali del campo progressista".

Felice di questo sostegno naturalmente Schlein: "Il nuovo corso del Pd si arricchisce ogni giorno di presenze e di testimonianze attive che fanno forza a questa comunità. Voglio per questo ringraziare tutte e tutti i 168 intellettuali che hanno sottoscritto l'appello 'Una speranza e un'opportunità per la sinistra. Vogliamo dare una mano'. Perché é esattamente questo quello che desideravamo suscitare: la condivisione, insieme, di un impegno, di una passione, di una visione comune. Solo così, tutte e tutte insieme, ce la faremo a ricostruire fiducia con le persone e dar vita a una vera alternativa a questo governo, che si batta per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro di qualità e i diritti".