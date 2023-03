Migranti, lo sfogo di Salvini: basta traffico di esseri umani nel Mediterraneo

25 marzo 2023 a

Mentre continuano gli sbarchi di migranti sulle coste dei Paesi del Mediterraneo, i politici cercano di trovare soluzioni adeguate all'emergenza. Tra i primi a occuparsene è il leader leghista, Matteo Salvini, che promette un impegno totale per risolvere alla radice il nodo immigrazione. «Sul sistema Calabria noi stiamo lavorando in termine di aeroporti da Lamezia a Reggio Calabria, in termini di porti». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in collegamento telefonico con gli «Stati generali del Mediterraneo» in corso a Gizzeria (Catanzaro).

«Voi - ha proseguito Salvini - parlate del Mediterraneo ed è fondamentale - questo è il mio impegno per i prossimi anni - che del Mediterraneo si parli a proposito di vita, non di morte, si parli a proposito di traffici di merci, di cervelli, di scambi culturali, universitari, di bellezze, e non di traffico di esseri umani o di stragi a Cutro o di problemi a Lampedusa. E - ha concluso il vicepremier - saluto gli amici dalla Tunisia, dalla Libia, dall'Egitto, da entrambe le sponde del Mediterraneo, daranno una mano all’Italia e all’Europa a riportare il Mediterraneo come luogo di cultura, di scambi, di bellezza e di vita, non di traffici illeciti e di sofferenza».