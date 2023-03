Elly Schlein, FdI all'attacco per i danni degli eco-teppisti: "Paga lei"

23 marzo 2023 a

a

a

Gli eco-teppisti avrebbero i loro buoni motivi secondo la segretaria del Pd Elly Schlein. Una posizione che però non va assolutamente giù a Jacopo Cellai e Alessandro Draghi, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Firenze. Schlein, ospite di Alessandro Cattelan su Rai 2, ha difeso gli attivisti di Ultima generazione, gli autori del blitz contro le mura della facciata di Palazzo Vecchio, a Firenze, imbrattate spruzzando con degli estintori della vernice arancione per richiamare l'attenzione sull'emergenza climatica.

"Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo però fare l'errore di guardare troppo il dito e non la luna - ha detto la Schlein - quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima?".

All'attacco i due consiglieri comunali fiorentini di FdI che hanno evidenziato non solo come quegli attivisti non si siano scusati paventando invece l'ipotesi di nuovi atti vandalici. “Pagherà Schlein i 30mila euro di danni?". Qualora gli attivisti non pagassero di tasca loro i consiglieri sono pronti a chiedere che lo faccia la cassa del Partito Democratico. "La legge - spiegano - prevede la possibilità per il giudice di disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi, oppure l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute. In alternativa, se il condannato non si oppone, è prevista la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato e non superiore alla durata della pena sospesa".