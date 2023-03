Sondaggi, vola il giudizio degli italiani su Meloni. Tajani il ministro più apprezzato

21 marzo 2023 a

Quattro italiani su dieci giudicano positivamente la premier Giorgia Meloni mentre i ministri più popolari del governo sono i vicepremier Matteo Salvini (infrastrutture) e Antonio Tajani (Esteri). A dirlo è il sondaggio realizzato da Tecnè per le reti Mediaset. Secondo quanto emerge nella rilevazione la presidente del Consiglio è conosciuta dalla quasi totalità degli intervistati, ben il 98 per cento. Tra questi ad avere un giudizio positivo sul suo operato è il 58 per cento.

Si passa poi alla conoscenza degli esponenti del governo. Salvini è noto al 92 per cento del campione intervistato, Tajani all'88, seguito dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (84%) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (riforme istituzionali) all'82 per cento.

Il giudizio nei confronti dei ministri vede Tajani in testa al 57%, seguito da Lollobrigida 55%, Crosetto (Difesa) 51%, Giorgetti (EEconomia) 50%, Fitto (Affari europei) 47%, Nordio (giustizia) 45%, Urso (imprese) 44%, Sangiuliano (cultura), 44% Abodi (sport) 43%, seguiti nell'ordine da Salvini (infrastrutture), Casellati (riforme istituzionali), Bernini (università e ricerca), Musumeci (mare e mezzogiorno), Ciriani (rapporti con il parlamento), Zangrillo (P.a.), Locatelli (disabilità), Schillaci (salute), Calderone (lavoro e welfare), Santanchè (turismo), Pichetto Fratin (transizione ecologica), Calderoli (affari regionali), Roccella (famiglia), Valditara (istruzione) e Piantedosi (Interno).