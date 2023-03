Pd, Schlein azzera Bonaccini: la scelta sui capigruppo, i nomi

20 marzo 2023 a

a

a

Nuovo contatto. Elly Schlein in giornata ha chiamato Stefano Bonaccini per fare il punto su assetti interni e capigruppo. Un confronto per dare seguito all’impegno, emerso nell’assemblea dem del 12 marzo, ad una collaborazione verso una gestione unitaria del Pd. Questo il segno che dovrebbe caratterizzare la nuova segreteria. Ma prima potrebbe sbloccarsi il ‘capitolo’ capigruppo. Dalle parti della segretaria e del presidente Pd, al momento, non trapela molto oltre al contatto di oggi tra i due. Ma, secondo fonti parlamentari del Pd, la giornata di mercoledì potrebbe essere quella giusta per definire il quadro sui vertici dei gruppi.

La voce che circola tra i parlamentari è che l’intenzione sarebbe quella di affidare entrambe le presidenze, sia a Camera che a Senato, a personalità vicine alla segretaria Schlein. Una soluzione che non sa tanto di unità. Se le cose andassero così, in pole al Senato c’è sempre Francesco Boccia, coordinatore politico della mozione Schlein per le primarie. Meno certezze sulla Camera. Tra i nomi accreditati ci sarebbe Chiara Braga che però ricopre già l’incarico di segretaria d’aula, dal quale dovrebbe dimettersi.