Crosetto scatenato su Russia, Bce e rapporto con Meloni: si toglie tutti i sassolini

Guido Crosetto si “toglie alcuni sassolini” dalla scarpa. Il ministero della Difesa e fondatore di Fratelli d’Italia è sempre propenso ad usare i social network e ribatte colpo su colpo a tutti gli argomenti lo riguardano da vicino. Il primo tema affrontato è quello sullo scontro la leadership della Russia: “Prima Razov. Poi Medvedev. Poi di nuovo Razov. Poi Prigozhin. Infine Osipov. L’ossessione di questi ‘signori’ nei miei confronti è diventata patologica. Non sono preoccupato né da loro né dai loro insulti volgari e rivolgo loro un caloroso invito: state sereni (cit)”. Il riferimento è a Oleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, che aveva detto “di Crosetto non importa nulla a nessuno”, commentando le notizie su una presunta taglia messa dai mercenari della Wagner sull’esponente del governo italiano.

"Una taglia su Crosetto". L'allarme dell'Intelligence fa tremare il governo

Poi è passato al tema della Bce, che continua ad alzare i tassi per contrastare l’inflazione: “Quando, mesi fa, mi permisi di sollevare qualche riflessione fuori dal coro, sulla strada intrapresa dalla Bce, fui accusato di lesa maestà. Oggi mi pare di essere in buona, nutrita ed autorevolissima compagnia. Meglio tardi che mai”. Infine un ultimo appunto: “Approfitto di un lungo volo di ritorno da Tokyo per togliermi alcuni sassolini. Mai avuto discussioni o frizioni o scontri con Giorgia Meloni sui vertici di Leonardo o altro. Perché - sottolinea Crosetto - non ne abbiamo mai parlato e perché non parleremmo mai di persone ma dei requisiti necessari”.