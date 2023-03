Guido Crosetto aiuta un'anziana, siparietto esilarante col poliziotto: "Ah, un collega"

11 marzo 2023 a

La disavventura di un'anziana signora si conclude con un curioso siparietto, raccontato su Twitter dal protagonista, il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'esponente del governo di Giorgia Meloni ha riportato lo scambio di battute con un agente nel posto di polizia dove aveva condotto una donna in stato confusionale. "In farmacia entra un’anziana. 'Cerco mio figlio'. 'È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio'. Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava", racconta Crosetto che poi spiega: "L’accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego".

— Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 11, 2023

A quel punto, il poliziotto - che evidentemente non lo ha riconosciuto - vuole accertare l'identità del buon samaritano: "Lei chi è, mi dà un documento?", chiede l'agente con Crosetto che replica: "Sono il Ministro della difesa". "Ah un collega", è la risposta del poliziotto che strappa un sorriso ai tanti follower del ministro. Nei tanti commenti al post molti utenti sottolineano il senso civico di Crosetto che non si è sottratto nell'aiutare una persona in evidente difficoltà: "Un bellissimo gesto. Non da tutti, purtroppo", scrive un utente. C'è anche chi evidenzia il carattere surreale del dialogo: "Mi sa che era più spaesato il poliziotto che l’ha accolta", scrive un altro in riferimento alla lucidità della signora.