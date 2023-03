Omnibus, “fatto idiota”. Il manager copia Mussolini, rabbia da Fratelli d'Italia

15 marzo 2023 a

Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia, è ospite della puntata del 15 marzo di Omnibus, il talk show mattutino di La7 condotto da Alessandra Sardoni, e ritorna sul caso del manager pubblico Anastasio che ha copiato in una mail un discorso di Benito Mussolini e si è poi dimesso: “La rivalsa si dimostra e si ottiene in altri modi, non certo attraverso dichiarazioni stupide come questa, obiettivamente il fatto in sé è idiota e incommentabile. Bene che ci siano state le dimissioni immediate, sono fatti che in Fratelli d’Italia non trovano spazio e vengono immediatamente condannati. La storia è piena di manager e dirigenti che arrivati in ruoli dove si decide la politica industriale d’Italia impazziscono, può succedere. Il presidente Giorgia Meloni su questa vicenda delle nomine - prosegue Lucaselli - sta facendo valutazioni a 360° che ha a che fare non con l’appartenenza, ma con la qualità dei manager che si intendono tenere a capo delle partecipate più importanti d’Italia. Credo che questo sia il criterio che debba prevalere su tutto, noi abbiamo bisogno di manager che sono capaci e che sono capaci in quel ruolo, che conoscono molto bene le aziende dove nelle quali si va a lavorare”.