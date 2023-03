L'aria che tira, Mollicone attacca Schlein: il silenzio su Ramelli è assordante

14 marzo 2023 a

Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione, ha commemorato Sergio Ramelli, lo studente di 19 anni militante del Fronte della Goiventù ucciso il 13 marzo 1975 da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Se n'è parlato durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 14 marzo. In collegamento c'era Federico Mollicone che ha attaccato la nuova segretaria Pd perché non ha risposto all'invito della commemorazione.

"Esprimo solidarietà alla famiglia Ramelli perché la commemorazione di Paola Frassinetti, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, non era la commemorazione di un esponente della destra a un giovane di destra barbaramente assassinato con una chiave inglese e il cranio fracassato ma era il riconoscimento un esponente istituzionale a una delle vittime del terrorismo, come ricordato da Luca Telese e da un bellissimo articolo di Walter Vetroni del 2020 - ha detto Mollicone in collegamento con La7 - Io ho invitato la segretaria Schlein a deporre un fiore di fronte a Ramelli e a prendere le distanze dai collettivi che si comportavano in questo modo e ho avuto come risposta un silenzio assordante. Io sono assolutamente d'accordo con Veltroni e ho proposto un museo per le vittime del terrorismo a partire dalle forze dell'ordine e da tutti i ragazzi di destra e sinistra sull'esempio del museo esperienziale e multimediale fatto a Budapest. E' una proposta di pacificazione definitiva. Si tratta di vittime del terrorismo ed è inaccettabile che il maggior partito d'opposizione non prenda le distanze da simili brutali esperienze".