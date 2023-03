Sondaggio rovina la festa a Schlein: "doppiata" da Meloni. FdI sopra il 30%

12 marzo 2023 a

Nel giorno della proclamazione di Elly Schlein come segretaria all'Assemblea nazionale del Pd arriva il sondaggio che sancisce che, almeno per ora, non è lei l'"anti-Meloni". I numeri che emergono dalla rilevazione di Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, appaiono inequivocabili. Giorgia Meloni batte nettamente Schlein: alla domanda su "chi rappresenti meglio i valori in cui crede" il 60,3% degli italiani ha risposto la presidente del Consiglio, riporta Affaritaliani che ha pubblicato il sondaggio. Solo il 39,7% degli intervistati risponde la neo-segretaria dem.

Tuttavia, la fiducia per la premier è in lieve calo e rispetto a sette giorni fa scende dal 51,9 al 51,3%. Diverso il discorso per i partiti. In una settimana caratterizzata dalle polemiche per il tragico naufragio di migranti a Cutro, Fratelli d'Italia cresce dello 0,4% torna sopra il 30% (al 30,1, per la precisione) mentre calano leggermente la Lega (9,2) e Forza Italia (7,1). Il Pd guadagna due decimali e sale al 17,5%, continua la discesa del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (-0,2%, 15,9%) mentre il Terzo Polo sale all'8,7% in virtù di una crescita di tre decimali.