Cutro, insulti M5s a Salvini. Baldino: "Coniglio, dimettiti", e su Meloni...

Matteo Salvini "un coniglio che scappa" e Giorgia Meloni "madre, donna e cristiana" ma senza "senso morale". È questa l'opposizione del Movimento 5 Stelle che durante l’informativa del ministro Matteo Piantedosi alla Camera sul naufragio di migranti a Cutro ricopre di critiche al limite dell'insulto il governo. A parlare è la deputata M5s Vittoria Baldino: "Kr sta per Crotone, 46 è il numero del ritrovamento. Identifica un corpo senza vita. Quello di un bambino di nemmeno un anno. Oggi le vittime sono 72. Quello che mi attanaglia è il pensiero che quelle persone potevano essere salvate, un pensiero che si è fatto largo in tutti noi" attacca la grillina.

"La risposta balbuziente di questo governo è stata quella di trincerarsi in ricostruzioni autoassolutorie", dice Baldino che afferma: "Il M5s crede che il governo sta facendo di tutto per nascondere responsabilità che ogni giorno si materializzano in tutta la loro gravità". La ricostruzione di Piantedosi è chiara, ma per Baldino non basta: "Quella imbarcazione era sovraccarica. Chi ha deciso che quella non dovesse essere una operaizione Sar ma una operazione di polizia? Dov’è Matteo Salvini e perché continua a scappare dal Parlamento come un coniglio e non si assume le sue responsabilità?" è la sparata della 5Stelle.

Nella gestione del naufragio dei migranti al largo delle coste di Cutro, in Calabria, "c’è la chiara responsabilità politica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di mimetizzarsi e autoassolversi. Oggi non serve che vada a Cutro a fare un Consiglio dei ministri spot per pulirsi la coscienza. Non serve propaganda, ma un senso dello Stato, uno spessore civico e morale che Meloni - madre, donna e cristiana - semplicemente non ha" afferma durante la discussione in aula sull’informativa del ministro dell’Interno.