Sondaggio Sky Tg 24, il consenso di Meloni al governo fa stropicciare gli occhi

Un nuovo sondaggio non fa altro che confermare il buon andamento del governo e del suo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky TG24 è analizzato il consenso dell’esecutivo: “Anche se non è la maggioranza assoluta a promuoverlo, né la relativa, il 44% degli italiani ha un giudizio positivo di quanto fatto finora. Il dato è di rilievo per un esecutivo così connotato dal punto di vista politico. Tra le cause della buona tenuta anche il consenso riscosso tra gli elettori del Terzo Polo, il 50% di chi vota Azione-Italia Viva promuove l’operato del governo”. Guardando ai leader della politica italiana si evidenzia che alle spalle di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, è proprio Meloni a fare il pieno nella fiducia degli elettori, che soddisfa il 44% degli intervistati. Alle sue spalle Giuseppe Conte, al 41%, e la segretaria del Pd Elly Schlein, al 31%. A picco Matteo Renzi, con solo il 14%.

Fronte Pd: con Schlein come nuova leader il 31% di coloro che hanno risposto al sondaggio ritiene che il Pd sia “più votabile” di prima. Guardando invece allo specifico delle intenzioni di voto dei singoli partiti i dem hanno sorpassato il Movimento 5 Stelle al secondo posto: 17,9% al 15,6%. Primo partito è ovviamente Fratelli d'Italia, che stacca tutti quanti con il 28,7%. Fuori dal podio si piazza la Lega, che raggiunge l'8,7%, poi Azione-Italia Viva al 7,2% e Forza Italia al 5,7%. Spicca anche il dato complessivo di astenuti e indecisi, che sommati arrivano al 40,4%.