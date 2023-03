Migranti, Meloni sbotta con l'Ue: “Basta tragedie, non lasciate sola l'Italia”

06 marzo 2023 a

Sono 70 le vittime del naufragio davanti alle spiagge di Cutro. Un numero di persone morte inaccettabile nel 2023. Giorgia Meloni alza la voce nei confronti dell’Unione Europea e di tutti gli altri Paesi che hanno lasciato da sola l’Italia, che non dovrebbe più assistere a tragedie del genere. La leader di Fratelli d’Italia e capo del governo ha lanciato un messaggio chiaro e conciso dalla propria pagina Facebook, ponendo dei paletti ai prossimi appuntamenti che potrebbero servire ad una svolta sulla questione migranti: “L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il Governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare”.