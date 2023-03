Salvini contro il divieto di fumo sulle sigarette elettroniche: “Norma esagerata”

05 marzo 2023 a

L’idea della stretta sul fumo annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci e contenuta in una bozza stilata dai tecnici del dicastero non piace per nulla a Matteo Salvini. In particolare il leader della Lega critica il passaggio sul divieto di fumare le sigarette elettroniche all’aperto: “Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all’aperto appare esagerato. Voi che dite?”.

La domanda posta su Twitter dopo aver sottolineato la propria opposizione a questo punto della norma, giudicata troppo restrittiva, ha scatenato i commenti degli utenti. “Anche quelle elettroniche fanno male, e disturbano gli altri, anche se all'aperto. Una volta che c'è divieto, che sia categorico”, “Il mondo occidentale vuole togliere i diritti alla gente. Comunque le sigarette elettroniche le promuovono sempre loro e vanno a paraflu”, “L’odore delle sigarette elettroniche è sicuramente migliore delle classiche sigarette, ma preferisco respirare aria pura, se poi al cinema mi ritrovo con un vicino che con l'elettronica simula un treno a vapore…”, “Grazie alla sigaretta elettronica sono tornato a respirare comunque si troppi divieti stroppiano.. Già svapo solo quando sono per i fatti miei ma per sensibilità personale anche se è solo vapore alla fine” alcuni dei commenti - apparsi sotto al cinguettio del leader della Lega - che mostrano una spaccatura degli italiani sul tema.