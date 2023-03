L'Italia dichiara guerra al fumo: stop pure all'aperto, addio a tutte le sigarette

05 marzo 2023 a

Il divieto di fumo sarà ampliato, con una nuova stretta per chi ama sigarette, e-cig, prodotti da svapo, Iqos e gli altri oggetti a tabacco surriscaldato. Il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva preannunciato in Parlamento il giro di vite e ora i tecnici hanno elaborato una bozza che estenderà divieti e limitazioni già presenti nella legge Sirchia. “Il provvedimento prevede che non si possa più fumare nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate all’aperto di metro, bus, treni e traghetti. Il divieto di fumo al chiuso è esteso anche ai prodotti alternative alle vecchie sigarette, con molti di loro che non erano al momento regolamentati. Addio alle sale fumatori istituite negli aeroporti e in altri locali al chiuso. Stretta in arrivo infine anche per la pubblicità delle sigarette elettroniche di vario tipo” il riassunto delle nuove norme fatto da Tgcom.

Il Quotidiano Sanità fornisce poi ulteriori dettagli spiegando che ci sarà il divieto assoluto di accendersi una sigaretta se nelle vicinanze si trovano bambini o donne in gravidanza. Inoltre non sarà più possibile fumare nei dehors di bar e ristoranti, ma qui potrebbero rimanere delle aree riservate ai fumatori. Da capire ora quale sarà la volontà politica di portare avanti integralmente la bozza stilata dai tecnici del ministero guidato da Schillaci.