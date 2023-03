L'Espresso mette Schlein in copertina: tutti a bocca aperta. Aria nuova nel Pd

04 marzo 2023 a

"Aria nuova". È così che L'Espresso titola la sua prossima copertina con una foto a tutta pagina di Elly Schlein, nuova segretaria del Pd. "Il successo nelle primarie conclude la lunga marcia alla segreteria del Pd. Ma per Schlein la vera sfida è adesso. Dare un'anima al partito e un'identità alla casa della sinistra" la presentazione del settimanale sul servizio dedicata all'ex vice-governatrice dell'Emilia-Romagna.

“Luminosa, sorridente e un po’ sorpresa, è Elly Schlein nella foto di copertina del nuovo numero de L’Espresso. Alla neosegretaria del Partito Democratico è dedicato un lungo servizio che ricostruisce la marcia che ha portato la sfidante di Stefano Bonaccini a capovolgere i pronostici sulle votazioni, e le sfide che la aspettano ora. E non riguardano solo il suo partito ma il ruolo e l’immagine dell’intera sinistra italiana” l’anteprima sull’articolo che si può leggere sul sito de L’Espresso. La foto ha scatenato molte interazioni sui social, con qualche critica per la scelta della foto. “Un po’ meno photoshop, grazie”, “Perché è donna bisogna farla sembrare bella per forza ... Non mi sembra che ci si preoccupa di queste cose per gli uomini politici che certo non spiccano in bellezza…”, “Articolo su come usare Photoshop?”, “C’è della foto in questo Photoshop”, alcuni dei commenti sull’immagine, che ha lasciato molti a bocca aperta.