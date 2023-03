Regione Lazio, nodo Lega sulla nuova Giunta di Rocca: non si esclude lo strappo

03 marzo 2023 a

Fibrillazioni nel centrodestra sulla formazione della Giunta, all’indomani dell’insediamento del neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Non solo il vertice di ieri dei coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non avrebbe sciolto i nodi sulla ripartizione delle poltrone tra i vari partiti nella squadra di governo ma ad oggi la trattativa sarebbe ad un passo dalla rottura. A puntare i piedi, a quanto riferisce l’Adnkronos, sarebbe la Lega a cui sarebbero stati proposti due assessorati di seconda fascia e non più la presidenza del Consiglio regionale ma solo una vicepresidenza.

Una proposta irricevibile per il Carroccio che sarebbe pronto a rompere, valutando anche un appoggio esterno, visto che l’offerta messa sul tavolo dal partito di Giorgia Meloni viene bollata come «una scarsa considerazione del ruolo elettorale e del contributo dato dalla Lega» per la vittoria di Rocca. Come annunciato dal governatore la squadra sarà presentata tra giovedì e venerdì della prossima settimana. La squadra potrà essere composta da un massimo di dieci assessori: la spartizione attuale prevede sei incarichi per FdI, con in più la probabile delega alla sanità per Rocca. La Lega, invece, starebbe chiedendo la presidenza dell’Aula e due assessorati. Al momento tutto è in bilico proprio su questa questione.