Passaggio di consegne alla Regione Lazio, Rocca arriva a bordo di una Smart elettrica

02 marzo 2023

Il neopresidente del Lazio, Francesco Rocca, è arrivato al palazzo della Regione in via Cristoforo Colombo a Roma, dove è in corso il passaggio di consegne col presidente vicario uscente, Daniele Leodori. Il neo-governatore è arrivato a bordo di una Smart elettrica (video di Martina Zanchi).