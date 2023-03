Supermedia sondaggi, mazzata per Conte superato dal Pd. FdI, numeri mai visti

02 marzo 2023 a

a

a

Il sorpasso è consumato: il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte non è più il secondo partito del panorama italiano, almeno secondo i ultimi sondaggi politici. L'effetto primarie dà una scossa al Pd che dopo aver inseguito i grillini nelle ultime due settimane li ha superati. A fotografare lo stato di salute dei partiti come di consueto è la Supermedia dei sondaggi YouTrend/Agi che integra i risultati delle rilevazioni dei principali istituti demoscopici. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 25 febbraio), EMG (27 febbraio), Euromedia (22 febbraio), Ipsos (25 febbraio), Ixè (22 febbraio), Noto (28 febbraio), Piepoli (27 febbraio), SWG (20 e 27 febbraio) e Tecnè (18 e 25 febbraio).

Schlein-Conte, a sinistra è già partita la rissa: il sondaggio choc per il M5S

"L’ultima Supermedia registra in modo ’ufficiale' il sorpasso del PD sul M5S, sull’onda dell’effetto primarie che tradizionalmente forniscono un certo slancio ai democratici", si legge nella nota che accompagna i dati. Altro risultato rilevante è la conferma di un'ulteriore crescita del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia infatti si rafforza di due decimali e sale al 30,4 per cento.

Pagnoncelli gela Schlein, il sondaggio è impietoso: "Cosa pensano gli italiani"

Il Pd, come detto, guadagna un lusinghiero 1,3 per cento e sale al 17,2, due decimali in più del M5s che cede lo 0,8 per cento e si attesta al 17. La lega scende all'8,8 per cento, cala anche il Terzo Polo (7,2). Segnali positivi per Forza Italia (7,1) che "vede" il sorpasso a Carlo Calenda e Matteo Renzi. Piccoli scostamenti per Verdi/Sinistra (3,3), +Europa (2,4), Italexit (1,9), Unione Popolare (1,7). Più marcato il calo di Noi Moderati che perde mezzo punto e scivola all'1 per cento.