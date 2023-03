Elly Schlein, il sondaggio di Pagnoncelli è impietoso: "Più di un italiano su tre..."

01 marzo 2023 a

Il primo obiettivo del Pd dopo le primarie dovrà essere quello di far conoscere la nuova segretaria Elly Schlein. Già perché nonostante mesi di battaglia interna con Stefano Bonaccini e gli altri sfidanti per la leadership (Gianni Cuperlo e Paola De Micheli) alla fine il risultato è che più di un italiano su tre semplicemente non la conosce. Il dato impietoso emerge dal sondaggio Ipsos presentato da Nando Pagnoncelli a Dimartedì nella puntata del 28 febbraio. Il sondaggista ospite come di consueto di Giovanni Floris presenta una rilevazione ad hoc sulle leadership femminili, da Giorgia Meloni a Schlein.

Ebbene, la prima domanda è chi, tra le due, è una figura più rassicurante. "Il 41 per cento indica la presidente Meloni, il 25 indica Schlein, il 34 non si esprime - afferma Pagnoncelli - dobbiamo altresì dire che Schlein non è conosciuta dalla totalità della popolazione e quindi è un po' penalizzata dal punto di vista del risultato".

La domanda successiva agli intervistati è quella relativa a un giudizio generale sulla segretaria del Pd: è una persona moderna o guidata dall'ideologia? "Il 35 per cento la considera moderna, il 29 ideologica ma il 36 per cento non la conosce e non esprime un giudizio", spiega il sondaggista. Insomma, Schlein avrà convinto la maggioranza degli elettori e dei simpatizzanti dem, ma milioni di italiano non sanno chi sia. Pagnincelli poi presenta un dato sulle possibili coalizioni. Chi guiderebbe meglio l'Italia, l'attuale maggioranza di governo con meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini o una coalizione con Schlein, Giuseppe Conte e Carlo Calenda? Il 38 per cento indica la prima, il 32 la seconda mentre il 30 per cento indica nessuno di loro o non risponde.