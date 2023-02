Rizzo a valanga su Schlein: “Rappresenta il mainstream del totalitarismo globalista e liberista”

27 febbraio 2023 a

La nomina di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico non convince per nulla Marco Rizzo. L’ex segretario del Partito Comunista è stato intervistato da Affari Italiani, sparando a zero sulla vincitrice delle primarie dem: “Si potrebbe dire che il manifesto del Festival di Sanremo sia in sintesi la proposta politica di Schlein. Lei rappresenta perfettamente il mainstream del totalitarismo globalista e liberista costruito in questi anni. Un'agenda che in primo luogo per le nuove generazioni si muove a tambur battente, dal mangiare insetti al gender, dal politicamente corretto alla guerra e all'invio di armi, dal totale disiniteresse per i diritti sociali all'esaltazione per quelli civili”.

“Adesso - continua ancora Rizzo - arriva il personaggio che può declinare gli ordini e i comandi della globalizzazione capitalista, Schlein è perfetta e ha tutte le caratteristiche politiche e pseudo-culturali per incarnare il personaggio che, dopo che verrà scalzata Giorgia Meloni, nonostante il suo inginocchiarsi al potere atlantico ed europeo, potrà essere la nuova direzione di un'Italia priva di sovranità popolare e di qualunque indipendenza e autonomia”.