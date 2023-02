Roccella incalza Schlein: “Con lei il Pd sarà la casa liquida del ‘dirittismo' da Ztl”

27 febbraio 2023 a

Eugenia Roccella va all’attacco di Elly Schlein. La Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità si è scagliata contro la nuova segretaria del Partito Democratico in un post su Facebook, dove critica la trasformazione del partito all’opposizione: “Le primarie del Pd, o meglio, le primarie per la segreteria del Pd, perché non occorreva essere iscritti per votare, in fondo le hanno vinte Pier Paolo Pasolini e Augusto Del Noce. Non certo perché Schlein incarni la visione anticonformista del primo o l’amara consapevolezza del secondo. Ma perché, al contrario, la sua vittoria rappresenta l’ultimo e probabilmente definitivo atto di quella trasformazione della sinistra che Pasolini temeva, e che Del Noce profetizzava. La trasformazione della sinistra, come partito o come ceto intellettuale di riferimento, nella casa liquida del ‘dirittismo’ da Ztl, à la page nei grandi centri urbani, così distante non solo dall’idea di responsabilità, ma anche dai diritti autentici che discendono dalla centralità della persona”.

“Così omologata e omologante da - prosegue la ministra sui social - aver perso qualsiasi parentela con quel pensiero ‘irregolare’ di cui Pasolini era espressione. Alla Schlein auguro ovviamente buon lavoro, perché anche la maggioranza più forte e coesa ha bisogno di una solida opposizione. La mia parte, che le è avversaria senza ambiguità, agirà per affermare una visione del mondo molto diversa dalla sua - l’avviso di Roccella -. Una visione nella quale la maggioranza degli italiani ha mostrato di riconoscersi alle elezioni”.