Sondaggi, Ghisleri: "primo allarme" per Meloni. Ma Fdi e Lega volano

Dagli ultimi sondaggi politici emergerebbe un "primo allarme" per la premier Giorgia Meloni. A sostenerlo è Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, secondo cui, però, il rapporto tra la leader di FdI e il suo elettorato è "ancora stretto". Non solo. Sale la fiducia nel governo, e cresca anche il consenso dei partiti di maggioranza. Ma allora perché la son daaggista sente un campanello d'allarme? Lo ha spiegato in un articolo pubblicato su La Stampa in cui Ghisleri spiega che l'ultima rilevazione realizzata per Porta a Porta segna la fiducia nel presidente del Consiglio al 41.3% (-o,3) e quella del suo governo al 39% (ben +2,5).

La criticità a bene vedere sta nel 46.4% che ritiene che la maggioranza al governo sia divisa. Ad esempio "le diverse esternazioni di Silvio Berlusconi" sulla premier in Ucraina, spiega Ghisleri, "non vengono giudicate lesive o con l'intento di disturbare il lavoro e l'immagine di Giorgia Meloni dal 72.9% degli elettori di Forza Italia; tuttavia un elettore su tre di Fratelli d'Italia ne è convinto. È pur vero che la maggioranza degli elettori azzurri (47.5%) e di quelli di Matteo Salvini (41.7%) non ha gradito la scelta di Giorgia Meloni di recarsi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky".

In ogni caso, lo stato di salute del centrodestra sembra più che buona guardando i numeri del sondaggio di Ghisleri. Fratelli d'Italia cresce con il 29.6% (+0.5 dall’ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso) risulta essere il primo partito italiano, seguito dal Pd con il 17,5% (+0.3). Il M5S con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione. La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all’8.1% (-0.5). Forza Italia risulta al 7.7% (+0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%. Scende Per l’Italia con Paragone al 2.1% (-0.4). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5%.