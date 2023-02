Striscione sull'Altare della Patria, Ignazio La Russa fa a pezzi gli anarchici

23 febbraio 2023 a

La tensione sul caso Cospito è sempre più palpabile. Nelle ultime ore gli anarchici hanno compiuto un gesto provocatorio srotolando uno striscione pro-Cospito dal terrazzo dell'Altare della Patria di Roma. Il gesto ha scatenato l'indignazione di larga parte della classe politica. Tra cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

«Manifestare il proprio pensiero e anche il proprio dissenso è un legittimo diritto ma farlo in questo modo all’Altare della Patria, monumento simbolo dell’Unità nazionale e che rende onore a chi ha sacrificato la vita per la nostra Nazione è una provocazione e un oltraggio inaccettabile». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commentando il blitz di un gruppo di attivisti in sostegno di Alfredo Cospito.