Cospito, anarchici in piazza. Nuova protesta il 24 febbraio alla Cassazione

Anarchici in piazza a Roma. Il gruppo più numeroso, non più di 20 persone, degli anarchici in protesta a Roma per solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis, si trova a piazza Campo De Fiori. Nel picchetto i manifestanti hanno diffuso un manifesto con cui annunciano una manifestazione per il 24 febbraio davanti alla corte di Cassazione quando la Suprema si esprimerà sulla revoca del carcere duro per Cospito.

«Fuori Alfredo dal 41bis» oppure «Il carcere duro uccide»: questi gli striscioni esposti da alcuni manifestanti che sono arrivati a piazza Trilussa, nel quartiere di Trastevere, a Roma, per protestare in sostegno dell’anarchico Alfredo Cospito e contro il 41bis, regime carcerario a cui lo stesso Cospito è sottoposto. Massiccio lo spiegamenti di polizia, così come a Largo Argentina e Campo de Fiori. Ieri infatti gli anarchici annunciavano con un manifesto diffuso sui social gli appuntamenti nelle tre piazze: Campo Dei Fiori, Largo Argentina e Piazza Trilussa, alle 19. «Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione. Dopo quattro mesi di sciopero della fame Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla tortura del 41bis», si legge su un volantino degli organizzatori. Si tratta di appuntamenti, sui quali è massima l’attenzione delle forze dell’ordine.

Roma sorvegliata speciale: gli anarchici ancora in piazza

Un altro striscione, comparso a largo Argentina, recita: «Alferedo libero, no al 41bis 122 giorni di sciopero della fame». Le tre manifestazioni non è sono state autorizzate dalla questura di Roma. Al momento sono pochi i dimostranti che si sono radunati per protestare nelle tre piazze romane. A piazza Trilussa alcuni parlano al megafono protestando contro il regime del 41 bis e a sostegno di Cospito. Pochi anarchici anche a Campo dè Fiori dove sono stati esposti un paio di striscioni agli angoli della strada. « Alfredo libero dal 41bis» e «Contro padroni e Stato di polizia». A presidiare la situazione una imponente presenza di camionetta delle forze dell’ordine