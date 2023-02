Guerra Ucraina, Vladimir Putin: combattiamo per i nostri confini storici

22 febbraio 2023 a

Putin, ultima provocazione sull'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato di fronte a decine di migliaia di persone riunite allo stadio Luzhniki di Mosca per soli 3 minuti e mezzo. Forse il suo intervento pubblico più breve. Il suo intervento è stato in occasione della Giornata dei difensori della patria, in coincidenza con l’anniversario dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, è stato preceduto da «Putin, Putin» e «Rossia, Rossia» scandito dalla folla, secondo una coreografia oramai ben testata in questi anni.

«Siamo qui insieme per questa celebrazione. Ho appena ascoltato dai vertici militari dei combattimenti in corso in questo momento nelle nostre terre storiche e per il nostro popolo. Oggi, difendendo i nostri interessi, il nostro popolo e la nostra cultura, la nostra lingua e il nostro territorio, tutti i russi possono essere considerati come difensori della patria. mi inchino davanti a voi tutti. Quando siamo insieme, nessuno è come noi», ha quindi concluso Putin invocando «l’unità della nazione russa».