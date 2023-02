Primarie Pd, sondaggio bomba: c'è aria di rimonta. Schlein spaventa Bonaccini

Sullo stesso argomento: Nel Pd alle prese con le primarie è già iniziato il valzer delle poltrone

22 febbraio 2023 a

a

a

Due partite separate. Il voto nei congressi dei circoli, poi il duello finale ai gazebo. Con esiti che potrebbero essere molto diversi. Dopo mesi finalmente entra nel vivo la partita delle primarie del Pd. Se è indiscutibile il successo di Stefano Bonaccini tra gli iscritti, il risultato di Elly Schleion nel voto aperto a tutti che deciderà il nuovo segretario del Partito democratico potrebbe essere una vera sorpresa. Lo si avine dall'ultimo sondaggio sulle primarie del Pd realizzato da Izi che indica "almeno due cose", spiegano i sondaggisti.

Primarie Pd, rissa sfiorata e denunce: il caso che imbarazza Schlein

La prima è che" Elly Schlein con il suo 45,8% contro Stefano Bonaccini al 54,2%, sta tentando una rimonta; ‘remontada’ che avevamo già dato in una precedente rilevazione, evidenziando che il voto delle grandi città poteva fare la differenza per Schlein, come ha sancito il voto degli iscritti ai circoli in queste ore", fanno sapere da Izi commentando i dati di Lazio e Lombardia, i cui circoli dem hanno avuto una proroga al voto a causa delle elezioni regionali. "La seconda è che, se chiedi – come abbiamo fatto nell’ultimo sondaggio – a tutti gli elettori del centrosinistra, non solo del Partito Democratico, cresce la quota di sostenitori per Elly Schlein. Viceversa, cresce la quota di sostenitori di Stefano Bonaccini tra gli elettori del solo Pd", si legge nell'analisi.

Santoro senza pietà sul Pd: "Schlein e Bonaccini? Si sono nascosti"

Intanto, i due esclusi dal primo turno stanno per annunciare le loro indicazioni per il voto ai gazebo. Gianni Cuperlo non farà nessun apparentamento alle primarie del 26 febbraio, mentre Paola De Micheli sarebbe pronta a sostenere il sostegno della sua mozione a Stefano Bonaccini.