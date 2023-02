“Berlusconi lavora solo per la pace”. La prima reazione da Forza Italia a Zelensky

21 febbraio 2023 a

L’affondo di Volodymyr Zelensky contro Silvio Berlusconi in occasione della visita di Giorgia Meloni a Kiev non è certamente passato inosservate ad Arcore ma, fino ad ora, non c’è stato nessuno commento ufficiale, nessuna reazione da parte di Forza Italia. Se vuole, a Zelensky risponderà solo il presidente Berlusconi, che coi fatti ha sempre dimostrato di essere un uomo di pace, che vuole e lavora solo per la pace tra Ucraina e Russia, dice a mezza bocca un esponente di spicco forzista. Allo stato il leader azzurro tace ma non è escluso che possa decidere di farsi sentire con una nota.

Durante la conferenza stampa congiunta al termine dell’incontro con la premier italiana, il presidente ucraino ha usato toni duri per replicare alle parole di Berlusconi che qualche giorno fa aveva criticato lo stesso Zelensky per la gestione del conflitto contro la Russa e la premier Giorgia Meloni per la sua visita in Ucraina: “Io credo che la casa di Berlusconi - la replica da Kiev - non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti…”.