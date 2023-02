Cartabianca, schiaffo alla sinistra da Corona: “Lasciate lavorare Meloni, ha qualità”

21 febbraio 2023 a

a

a

La puntata del 21 febbraio di Cartabianca, programma televisivo che va in onda il martedì sera su Rai3, si apre con il consueto botta e risposta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Allo scrittore viene prima di tutto chiesto conto della guerra in Ucraina: “Vedo la pace lontana ma non temo la catastrofe nucleare. Ci sono minacce che mettono in ansia la gente e possono causare delle scelte improvvide. Un bluff per mettere paura. E la paura ti tiene fermo, cauto, attento”.

Fedez fa ironia su Emanuela Orlandi, Corona lo annienta con una citazione

Il discorso di Corona si sposta poi sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Enrico Letta ha detto cose giuste sulla Meloni, eppure sembra che a sinistra non si possano riconoscere le qualità degli avversari. Io vorrei che lasciassero lavorare la premier, poi tra un anno potremo giudicare quello che ha fatto”. Come sempre il collegamento con Corona si sposta su discorsi più personali: “In occasione del mio matrimonio mi hanno portato dal sarto e hanno detto ‘mettetelo a posto’. Mi hanno fatto un completo gessato e un papillon. In molti locali vedo il cartello “il cane non può entrare”. Ma quanti di noi dovrebbero restare fuori e far entrare i cani…”.