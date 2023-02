Giorgia Meloni e Joe Biden si sfiorano in Polonia

20 febbraio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni e Joe Biden si sono sfiorati nell'aeroporto di Rzeszou in Polonia. Il presidente statunitense stava tornando dalla sua visita a Kiev e così il premier italiano era in transito durante il suo viaggio nella capitale ucraina. I due leader, però, non si sono incontrati anche se i loro aerei sono stati a poco più du un chilometro di distanza l'uno dell'altro.

Video su questo argomento "Se voi resistete..." Biden a sorpresa da Zelensky. L'abbraccio storico

Il presidente statunitense Biden era arrivato in Polonia dopo la visita a sorpresa a Kiev. A bordo dell’Air Force One, l’inquilino della Casa Bianca era partito da una manciata di minuti alla volta di Varsavia dall’aeroporto di Rzeszôu dove in quel momento era in sosta anche la delegazione italiana con il premier Giorgia Meloni, in attesa di raggiungere Kiev. I due aerei sono stati a lungo "posteggiati" a circa 1 chilometro di distanza ma tra i due presidenti non c’è stata la possibilità di incontrarsi.