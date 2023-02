Guido Crosetto a valanga: sul superbonus hanno mentito agli italiani

19 febbraio 2023 a

Superbonus al centro del dibatito politico. A prendere la parola è il ministro della Difesa, Guido Crosetto che disintegra la misura introdotta dal governo di Giuseppe Conte con l'appoggio del Pd. Crosetto chiarisce che lo stop riguarda solo la cessione del credito per i lavori futuri. E i problemi attuali nascono da chi ha mentito agli italiani sostenendo che la misura fosse gratis. «Il Superbonus non è stato toccato. Il Governo è intervenuto sulla cessione del credito per lavori futuri. I problemi attuali nascono da chi, mentendo, ha cercato voti raccontando che era gratis una norma che invece costa 2.000 euro a cittadino e distrugge bilanci passati e futuri».

Il Superbonus non è stato toccato.

Il Governo è intervenuto sulla cessione del credito per lavori FUTURI.

I problemi attuali nascono da chi, mentendo, ha cercato voti raccontando che era gratis una norma che invece costa 2000€ a cittadino e distrugge bilanci passati e futuri. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) February 19, 2023

Sul superbonus hanno parlato anche altri illustri esponenti del centrodestra come il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «In merito alla questione del Superbonus, che sta creando agitazione tra le categorie e ha provocato reazioni anche da parte dei nostri gruppi parlamentari, voglio ricordare che si tratta di una misura adottata dal Governo Conte, il governo degli indistinti bonus a pioggia, soggetti a continue modifiche e interpretazioni che hanno provocato un clima di costante incertezza per le imprese interessate - ha scritto Silvio Berlusconi su Facebook - Il mio punto di vista al riguardo, da uomo di Stato e di economia, è che sia giustificato e forse inevitabile il percorso del Governo per evitare danni al bilancio dello Stato, che potrebbero addirittura portarci a una situazione di default. Naturalmente il Parlamento sovrano discuterà il decreto, e, nei tempi richiesti, ove lo ritenesse opportuno, potrà apportare utili modifiche».