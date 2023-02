Superbonus e Montaruli, il duplice messaggio di Berlusconi a Meloni

19 febbraio 2023 a

Il rapporto tra Forza Italia e Fratelli d’Italia stenta a decollare dopo circa quattro mesi di governo. Le ultime scintille si sono verificate sul decreto che ha posto una pietra tombale sopra il Superbonus - una mossa che ha fatto saltare i nervi a Silvio Berlusconi e ai dirigenti del partito - e sulla vicenda che ha riguardato Augusta Montaruli, che si è dimessa da sottosegretario dopo alcuni duri scambi tra gli uomini di Giorgia Meloni e i parlamentari azzurri. Quella che il Corriere della Sera definisce una “zuffa”, arrivata dopo le parole del Cavaliere su Zelensky, che hanno causato problemi a livello internazionale al premier, portando allo strappo tra le parti.

“No alla fiducia sul Superbonus”. Gasparri detta la regole al governo

Sul Superbonus i ministri di FI hanno votato a favore in Consiglio dei ministri, ma non hanno nascosto la grande sorpresa per essere stati avvisati solo mezz’ora prima. “Ieri Berlusconi era ancora furioso. Si era messo a scrivere una nota, ma poi, visto anche il silenzio strategico della Lega, ha deciso di soprassedere” il retroscena del quotidiano, che poi riporta uno sfogo dell’ex presidente del Consiglio: “La casa è per noi una battaglia storica e Giorgia doveva consultarci, decisioni così importanti vanno concordate. È un incidente spiacevole. Però non siamo irresponsabili, non mettiamo a rischio la tenuta dei conti”. “Non possiamo lasciare che si apra una voragine nelle casse dello Stato. La colpa non è nostra” il messaggio diffuso da Meloni alle persone più vicine sul motivo che ha portato lo stop alla cessione dei crediti.