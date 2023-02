Il sondaggista Piepoli fa il funerale al Terzo Polo: “Progetto morente”

15 febbraio 2023 a

Un’analisi sul destino di Azione ed Italia Viva. Il sondaggista Nicola Piepoli valuta lo spazio attuale e futuribile del Terzo Polo e risponde all’Adnkronos sull’opportunità che la scritta ‘Moratti’ fosse inserita nel logo al posto di ‘Calenda’ per le elezioni regionali in Lombardia: “Il Terzo Polo è morente, ha ansimato fortemente. Potrebbe rivivere, ma con una revisione di strategia, se alle regionali in Lombardia Letizia Moratti è valsa il 9% invece del 25% che normalmente si porta a casa, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Moratti non è stata sfruttata nel suo potenziale, come non lo sono stati neanche gli altri candidati. Matteo Renzi è un gran cervello ed aveva ragione a voler inserire il nome della ex ministra Moratti nel logo del simbolo”.

“Adesso - dice ancora Piepoli sull’ex presidente del Consiglio - fa bene a stare in vigile attesa, posticipando alle europee il Partito Unico... Lo spazio di Forza Italia potrebbe gravitare sul centro e Renzi vincere le Europee....perché tutto passa…”. Altro errore strategico, secondo l’esperto, è stato “l’aver smesso di guardare a tutto il popolo, per essere a servizio del Paese. Il Terzo Polo ha inciampato, prima guardava tutti, adesso ha autisticamente guardato a sé, quindi si è impoverito. Ed è un peccato perché il Terzo Polo ha uno spazio elettorale immenso, potrebbe avere in mano il paese. Se avesse ad esempio considerato la questione pacifista avrebbe conquistato quattro volte i voti che ha avuto”.

Nell’ottica di un rafforzamento del Terzo Polo, il Partito unico va fatto subito o in vista delle elezioni europee, come propone Renzi? Piepoli risponde alla domanda: “Non voglio dire che il leader di Italia Viva ha sempre ragione, perché anche lui come con il referendum ha commesso i suoi errori. Ma la batosta regionali ha bisogno di essere rimarginata e quindi ha bisogno di tempo. Renzi e Carlo Calenda sono giovani ed hanno tempo a disposizione. Anche spazio? Lo spazio di Forza Italia potrebbe gravitare sul centro - chiosa il sondaggista -. Per conquistare il bacino di elettori di FI, il Terzo Polo deve quindi o allearsi con Silvio Berlusconi o attendere…. Perché tutto passa. Adesso è meglio la vigile attesa come sta facendo adesso Renzi a cui l’intelligenza non manca. Il leader di Iv sa vincere le elezioni. Potrebbe rendere tanto al Paese alleandosi con le persone giuste. E alle Europee la situazione potrebbe ribaltarsi, a favore di Renzi”.