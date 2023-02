Omnibus, l'attacco di Giubilei: a Sanremo la politica non deve entrare

13 febbraio 2023 a

Riflettori su Sanremo 2023. Il Festival si è appena concluso ma non si è ancora spenta l'eco delle polemiche. Se n'è parlato durante la puntata di Omnibus del 13 febbraio con l'ospite in studio Francesco Giubilei. Il consigliere straordinario del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, attacca il Festival reo di fare entrare la politica in un contesto in cui si dovrebbe parlare solo di musica.

"Non si può accettare che il Festival della canzone italiana diventi una manifestazione di carattere politico - tuona Giubilei - Fedez ha fatto un attacco politico nei confronti del centrodestra. E' stata una provocazione costante: c'è stata la foto strappata di un viceministro e quello non era il contesto adatto per tirare fuori quella vicenda, poi c'è stato l'attacco al ministro Eugenia Roccella sul tema dell'aborto che nulla c'entrava, poi c'è stata la dichiarazione per legalizzare la droga e, infine, il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Insomma, se c'è una manifestazione di carattere culturale, la politica non ci deve entrare. Il governo dovrà prendere decisioni. Tra l'altro Fedez ogni battaglia politica che intraprende (vedi il ddl Zan) la perde quindi credo che perderà anche la battaglia sull'egemonia culturale. Ad oggi chi è al governo esprime l'amministratore delegato e fa alcune nomine in Rai. Quanto avvenuto a Sanremo è stata una provocazione e si è parlato di politica in un contesto in cui non si dovrebbe parlare di politica".