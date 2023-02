Omnibus, Federico Mollicone smaschera Grimaldi: cosa dicevi sul 41 bis

07 febbraio 2023 a

Caso Cospito e 41 bis ancora sotto la lente d'ingrandimento. Nella puntata di Omnibus del 6 febbraio ne hanno parlato Federico Mollicone di Fratelli d'Italia e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra. Mollicone è riuscito a smascherare il doppio gioco della sinistra sul 41 bis. "La maggioranza degli italiani è convinta che il 41 bis deve rimanere così com'è - afferma Mollicone davanti alle telecamere di Omnibus - Alcuni chiedono persino interventi più rigidi. Secondo i sondaggi, il 30% dell'elettorato Pd vuole che il 41 bis resti esattamente com'è. Ma lei, in un suo tweet di alcuni giorni fa, chiedeva esattamente il contrario. Noi la smentiamo con le sue stesse parole e questo dimostra la doppiezza della sinistra italiana. Insomma Grimaldi smentisce Grimaldi. Lei, infatti, ha appena sostenuto che il 41 bis va bene così com'è mentre ne chiedeva l'abolizione".

E qui entra in gioco Francesco Giubilei che, in studio, legge il tweet postato da Marco Grimaldi: "Bene fa il Garante nazionale a chiedere il trasferimento di Cospito, l'unico luogo adatto è fuori dal 41 bis". A questo punto, prova a rispondere lo stesso Grimaldi che replica con poca convinzione: "In questo tweet non chiedevo affatto che il 41 bis fosse cancellato".