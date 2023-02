Anarchici, contro i raid arriva un nuovo reato: terrorismo di piazza

13 febbraio 2023 a

Poche ore dopo l’ennesima manifestazione anarchica che si è conclusa, a Milano, con danneggiamenti e violenze contro la polizia, Fratelli d’Italia si dice pronta a presentare in Parlamento una proposta di legge per introdurre il reato di «terrorismo di piazza» all’interno del codice penale. Una fattispecie, spiega il deputato Riccardo De Corato che ha raccolto l’appello del sindacato di polizia Fsp all’indomani del corteo milanese, con cui si potrebbe prevedere «l’introduzione di due norme, gli articoli 613 quater e quinquies del codice penale, che prevedono l’inasprimento delle pene per chiunque provochi incidenti nelle manifestazioni e anche la punibilità di chi istiga alla violenza». In più, aggiunge De Corato, «proporrò che si consenta l’arresto differito, quando non sia possibile procedere in flagranza, anche grazie alla prova video o fotografica».

Cospito si aggrava, trasferito. Scontri al corteo degli anarchici a Milano

Sono sei, secondo il bilancio tracciato dalla sigla Fsp Polizia di Stato, gli agenti del reparto Mobile rimasti feriti durante il corteo di sabato, al termine del quale sono stati denunciati undici manifestanti per danneggiamento e altri reati. Uno dei poliziotti ha riportato ustioni causate dall’esplosione di una bomba carta e si sono verificati «danni gravi a locali e automobili», spiega il segretario generale del sindacato Valter Mazzetti, definendo quanto accaduto «l’ennesimo bollettino di guerra dopo l’ultima manifestazione anarchica, rigorosamente non autorizzata». Poi l’appello alle istituzioni per l’istituzione di una forma di reato specifica. Il terrorismo di piazza, appunto, «che ci fornisca strumenti adeguati per intercettare eventi del genere, impedendoli prima della prossima guerriglia». Dall’opposizione partono gli strali. «Noi condanniamo ogni forma di violenza ma già esistono tutte le misure possibili nel codice penale. Non c’è bisogno di un nuovo reato, oltretutto generico, che ha tutto il sapore di un’arma per reprimere ogni dissenso», commenta Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che chiosa con una nota polemica. «Lo applicheranno anche alle violenze degli ultras?