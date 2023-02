Elezioni regionali 2023, Rocca esulta: “Il primo compito è risollevare la sanità”

13 febbraio 2023 a

“Una grande emozione”. Sono queste le parole che sceglie Francesco Rocca per iniziare il suo saluto da presidente della Regione Lazio, intervenendo dal palco allestito per lui al Salone delle Fontane all’Eur, accolto tra applausi e cori dei sostenitori, che hanno intonato più volte il suo nome, “Francesco”. Il nuovo governatore, sostenuto dal centrodestra, ha quindi fatto il suo primo discorso dopo la vittoria: “Una grande emozione e soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Insieme a questa soddisfazione prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei cittadini. Il primo compito è quello di risollevare la sanità. Anche il dato dell’astensione porta un segno di responsabilità perché 10 anni di sinistra hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni. Noi ci impegneremo per far ritornare il senso di fiducia. Un grazie particola va a Giorgia Meloni che mi ha dato grande fiducia e mi ha inserito nella terna. A Fabio Rampelli, a Paolo Trancassini, ad Antonio Tajani, a Maurizio Gasparri, a Claudio Durigon perché tutti hanno lavorato pancia a terra. Ho promesso - chiosa un raggiante Rocca - a Vittorio Sgarbi che faremo un piano regolatore energetico nel Lazio. Non consentiremo lo scempio del territorio con i parchi eolici, che invece devono essere offshore”.