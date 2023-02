Elezioni regionali 2023, D'Amato non si arrende: “Solo il M5S vero sconfitto”

13 febbraio 2023 a

a

a

Alessio D’Amato si arrende a Francesco Rocca nelle elezioni regionali per guidare il Lazio. Il candidato di Partito Democratico e Terzo Polo ha ottenuto quasi il 20% in meno di voti rispetto all’avversario del centrodestra, non riuscendo comunque a fare mea culpa e puntando il dito solo contro il M5S, che ha deciso di sostenere Donatella Bianchi, spaccando il campo largo: “Poco fa ho chiamato Rocca per complimentarmi con lui e per dire che la nostra opposizione sarà netta. Ringrazio gli elettori e le elettrici per il consenso che ci hanno dato, non è stato abbastanza per la vittoria ma comunque superiore alle ultime regionali. È un dato incoraggiante. Nicola Zingaretti vinse con il 32,9% e ora le proiezioni ci danno più alti, l’ultima volta è stato sufficiente per la vittoria, oggi no. Il dato generale è quello di un’onda lunga delle politiche”.

Con l'affluenza crolla anche il Pd: la sinistra si attacca all'astensionismo

“Nel Lazio - punta il dito D’Amato - i veri sconfitti sono quelli del M5S che rischiano di andare sotto il 10%, è un fallimento di questa strategia, Giuseppe Conte dovrà riflettere sulle scelte che ha compiuto e sulla scelta di non proseguire l’esperienza di governo che ci ha visti alleati. Il dato del Movimento 5 Stelle è più basso delle ultime regionali ma anche delle elezioni politiche. L’inceneritore è stato solo un pretesto, la colpa è stata di Conte”.