Elezioni regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: quali conseguenze sul governo

Il potere logora chi non c'è l'ha. O, ampliando la massima più celebre di Giulio Andreotti, corrode anche chi deve assistere ad un brusco cambiamento degli equilibri all'interno di una coalizione. Le elezioni regionali, che sanciscono il trionfo del centrodestra, rafforzano il governo, come ha detto Giorgia Meloni, o rischiano di creare qualche crepa all'interno dell'esecutivo? Impossibile, ovviamente, rispondere in maniera perentoria a questo quesito. Un paio di valutazioni, però, sono doverose.

Il gap tra FdI, Lega e FI, già evidenziato il 25 settembre 2022, è oggi ancora più ampio. Il partito guidato da Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli avrà l'arduo compito di frenare gli istinti bulimici. Non dovrà, quando ci sarà da spartirsi cariche e potere, umiliare gli alleati. Che, al contrario, dovranno avere l'umiltà e il buon senso di comprendere che la musica è cambiata. Il ritmo di cinque o dieci anni fa è ormai obsoleto, superato oggi da una melodia completamente diversa. Ma se Matteo Salvini pare vivere con una certa serenità questa evoluzione della recente storia dei conservatori italiani, lo stesso non si può dire di Silvio Berlusconi. Saprà il Cavaliere recitare il ruolo di saggio mentore di Giorgia Meloni o si lascerà andare a dichiarazioni sopra le righe? Se questo ragionamento vale a livello nazionale e per la Regione Lazio, diventa anche più stringente per la Lombardia.

Qui Attilio Fontana, leghista, si troverà un consiglio regionale all'interno del quali gli esponenti del Carroccio saranno rappresentati, almeno secondo la prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, solo dal 16%. Quasi dieci punti in meno rispetto a Fratelli d'Italia (al 25,6%, per la precisione). Per la prima volta da oltre un decennio, a Milano e dintorni, la Lega non sarà il primo partito. Equilibri da trovare per gestire la straordinaria fiducia che gli elettori, con numeri incredibili, hanno dato a questo centrodestra di governo.