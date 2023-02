Primarie Pd, Bonaccini stacca Schlein: i voti. Ma un dato può ribaltare tutto

Sullo stesso argomento: A Firenze Bonaccini perde i pezzi. Così lo fa tremare Schlein

Man mano che si va avanti col voto dei circoli nelle primarie del Pd Stefano Bonaccini continua a essere in vantaggio su Elly Schlein. Insomma, saranno loro due gli sfidanti del ballottaggio finale ai gazebo, dove però il voto è aperto e può succedere di tutto. Anzi, c'è chi scommette che il vantaggio del governatore dell'Emilia-Romagna è destinato a crollare nelle grandi città con la vice in Regione che sogna il colpaccio. Anche per questo continuano le fibrillazioni interne tra i due schieramenti.

Bonaccini-Schlein ribaltone? Continua la battaglia: i nuovi numeri dei circoli

Tornando all'ultimo aggiornamento dei dati fatto dalla commissione nazionale per il congresso del Pd, all'11 febbraio, a Bonaccini è andato il 52,54% delle preferenze (23.867 voti). Elly Schlein, è al 34,99% (15.898 voti), seguita da Gianni Cuperlo (7,83% con 3.556 voti), e Paola De Micheli (4,64% con 2.109 voti). Domani si chiudono le urne a eccezione di Lazio e Lombardia dove si voterà fino al 19 febbraio per le regionali. Duello finale allel primarie del 26 febbraio, che saranno aperte anche ai non iscritti.

Nel frattempo Bonaccini e Goffredo Bettini si beccano a distanza. "Non mi permetterei mai di dire 'tutti i migliori stanno con me', come Bettini ha dichiarato riferendosi ai sostenitori di Elly Schlein, peraltro dimenticando che sono stati anche loro i protagonisti della recente sconfitta del Pd", ha detto il presidente della regione Emilia Romagna. "Non lo direi mai, perché noi siamo una famiglia e una comunità che dovrebbe rispettarsi di più". Bettini ha replicato: "Nel dibattito congressuale sono stato rispettosissimo verso tutti i candidati. Mi dispiace che Bonaccini polemizzi con un titolo che certamente non ho deciso io. La mia frase sull'intervista a Il Fatto è la seguente: 'Orlando, Zingaretti e Franceschini fanno parte della migliore storia del Pd'. E questo in risposta alla polemica offensiva verso di loro indicati come un ingombro negativo per la candidatura della Schlein. Non mi accodo agli attaccabrighe".