Primarie Pd, Bonaccini cresce ma Schlein... I dati dei circoli

Elly Schlein è fiduciosa di un exploit nella “fase 2” del congresso, quando si voterà ai gazebo, quando i candidati caleranno da 4 a 2. E magari ribaltando il risultato sulle sezioni, che invece sta vedendo avanti Stefano Bonaccini. È quanto riporta un retroscena de La Stampa. “’Se va a votare un milione di persone si allarga il voto di opinione e più si amplia la base elettorale, più è in vantaggio lei’, spiegano i suoi analisti”, si legge nel pezzo, in riferimento alla vice presidente dell’Emilia Romagna. E ancora: “Tutti i sondaggi della vigilia ci davano al 20%, e che la partita fosse così aperta, loro non se l’aspettavano, noi sì. E alle primarie la ribaltiamo”.

L’ipotesi che trapela nell'articolo, peraltro, è che i voti di Gianni Cuperlo, attualmente attestato sull’8% circa, possano convogliarsi proprio su Schlein. Una visione che, però, non trova concordi gli esponenti della mozione Bonaccini: “Tutti i sondaggi che abbiamo noi ci dicono che fra gli elettori semplici Stefano ha molto più consenso tra gli iscritti, dove lei al contrario è forte perché è appoggiata da Franceschini, Zingaretti, Orlando e Boccia”.