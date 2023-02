Terremoto in Turchia, ritrovati i corpi della famiglia italiana. Il sostegno di Tajani

11 febbraio 2023 a

a

a

«Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno». Lo scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su Twitter. Nei giorni scorsi il ministro aveva reso noto che la famiglia, composta da 6 persone, tre adulti e tre minori, con passaporto italiano ma di origine siriana risultava dispersa ad Antiochia, in Turchia, dopo il devastante terremoto di lunedì scorso. L’altro italiano che risulta disperso a Kahramanmaras è l’imprenditore veneto Angelo Zen.

Video su questo argomento In Siria non c'è più spazio nei cimiteri: il triste destino delle vittime del terremoto | GUARDA

Intanto cresce il bilancio totale delle vittime del sisma. Si avvicina a 25mila morti il bilancio del terremoto di lunedì scorso in Turchia e Siria con le squadre di soccorso che trovano sempre meno persone vive sotto le macerie tra le quali scavano da 5 giorni. In Turchia le vittime accertate sono 20.665, con oltre 80mila feriti. In Siria si parla di 3.553 morti e oltre 5mila feriti. Secondo la tv pubblica turca Trt, le squadre di soccorso hanno estratto un uomo vivo dalle macerie dove era rimasto sepolto per 125 ore ad Antakya. Mentre almeno 4 persone sono state estratte vive dalle macerie nella città siriana di Jableh.