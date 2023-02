Sondaggio La7, Schlein surclassata alle primarie Pd. E gli elettori già prevedono le liti

06 febbraio 2023 a

Nella settimana del primo round per le votazioni del nuovo leader del Partito Democratico arriva il sondaggio di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana che fotografa la partita per l’eredità di Enrico Letta. Il primo quesito dei sondaggisti riguarda ovviamente la preferenza tra i quattro candidati. I risultati evidenziano un ampio vantaggio di Stefano Bonaccini su Elly Schlein: la corsa tra i due big dem vede il governatore dell'Emilia-Romagna in vantaggio con un 48% contro il 38% della sfidante. Poche chance di avvicinarsi ai due da parte di Gianni Cuperlo, che racimola un 10%, e per Paola De Micheli, che si ferma ad un misero 4% di gradimento tra i soli elettori del Pd.

La seconda domanda di Swg riguarda invece quali scenari saranno più probabile dopo l'elezione del nuovo segretario. Secondo il 37% degli intervistati la nomina del nuovo segretario rilancerà il Pd, mentre per il 33%, quindi un elettore dem su tre, anche dopo la nomina del nuovo leader continueranno ad esserci litigi all'interno del partito. Per il 17% con una nuova figura alla guida l'opposizione al governo di Giorgia Meloni sarà più incisiva. Per il 3% il Pd è addirittura destinato a scomparire, chiunque sia eletto tra i vari candidati in corsa.