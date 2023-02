Sondaggio Piepoli, i numeri non mentono: gli italiani stanno con Meloni

04 febbraio 2023 a

Un nuovo sondaggio, realizzato dall'Istituto Piepoli e riferito dal sito BiDiMedia, premia ancora una volta Giorgia Meloni. Il suo partito, Fratelli d'Italia, resta stabile al 30%, non perdendo nulla rispetto alla precedente rilevazione: un duro colpo per la sinistra, che per tutto gennaio ha auspicato un crollo dei consensi del presidente del Consiglio e dei suoi. Nessuna variazione anche per Lega (9%) e Movimento 5 Stelle (17,5%). In calo dello 0,5% sia il Partito Democratico, che si attesta al 15%, sia Forza Italia, che precipita al 6,5%, distante addirittura due punti percentuali dal Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che racimolano un +0,5% rispetto alla scorsa tornata di interviste.

Per quanto riguarda la fiducia nel governo guidato da Meloni anche qui non ci sono cali o scostamenti per la coalizione di centrodestra. Il 33% degli intervistati risponde che è molto soddisfatto dell'esecutivo, e il 12% lo è abbastanza. Poca fiducia da parte del 21%, mentre il 23% non ha per nulla gradito l'operato della maggioranza, che resta comunque avanti con i giudizi positivi rispetto a quelli negativi. Soddisfatti anche gli elettori del centrodestra: per il 96% di loro il governo merita la fiducia.

L'ultimo dato del sondaggio di Piepoli è quello della fiducia nel presidente del Consiglio Meloni. Rispetto all'altra pubblicazione c'è una flessione dell'1% nei giudizi di "molta" e "abbastanza" fiducia, che insieme raccolgono il 47% (35% e 12%). Si dice per nulla soddisfatto del premier il 18% degli interpellati, mentre è poco fiducioso il 24%.