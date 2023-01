Caso Cospito, Antonio Tajani chiede rinforzi alla sicurezza in sedi diplomatiche

30 gennaio 2023 a

Altissima tensione tra i funzionari del ministero degli Esteri per i recentissimi attacchi alle sedi diplomatiche italiane. Il ministro Tajani ha chiesto alle forze dell'ordine di rinforzare i controlli per difendere le nostre sedi in tutto il mondo. «Informerò il Consiglio dei ministri sulle informative adottate dal ministero degli Esteri per garantire la sicurezza di tutte le nostre sedi diplomatiche, di tutti i nostri diplomatici e per garantire la sicurezza dello stesso ministero degli Affari esteri - ha detto Tajani a margine di una cerimonia svoltasi a Palazzo Vecchio a Firenze - Noi abbiamo chiesto ai Carabinieri del ministero degli Esteri di rinforzare la sicurezza di tutte le nostre sedi diplomatiche e abbiamo chiesto, attraverso le persone che si occupano di sicurezza di tutte le nostre sedi diplomatiche, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, di chiedere maggior sorveglianza e maggiori controlli per quanto riguarda la protezione delle nostre sedi diplomatiche e consolari in tutto il mondo, soprattutto dove si temono di più rischi». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, .

Tajani ha poi usato il pugno duro contro gli autori degli assalti alle forze dell'ordine che si sono verificati anche sabato scorso a Roma. «Certamente gli attentati di Atene e quello di Berlino e l’assalto al consolato di Barcellona, ci preoccupano ma - ha aggiunto Antonio Tajani - Questo non significa che il governo è disposto a trattare con chi usa violenza perché insieme alle violenze contro le sedi diplomatiche ci sono state quelle contro le Forze dell’Ordine a Roma e questo è assolutamente inaccettabile. Non si può usare violenza contro le istituzioni e le Forze dell’Ordine».